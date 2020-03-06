Россия отклонила предложение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Ещё до начала официальных переговоров в Вене Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Государства, входящие в Организацию стран – экспортёров нефти, ранее предложили сократить добычу топлива на фоне эпидемии смертельного коронавируса, поразившего уже более 80 стран и обрушившего спрос на чёрное золото.

Москва заявила, что готова продлить текущие договорённости с партнёрами на период после окончания второго квартала. Переговоры с представителями стран – коллег по ОПЕК+ на данный момент проходят в рамках официальной встречи. Интересы России представляет министр энергетики Александр Новак.

Ранее Лайф сообщал, что министры стран ОПЕК договорились о дополнительном сокращении добычи нефти во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки. На сокращениях настаивает Саудовская Аравия.