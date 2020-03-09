Стоимость нефти может упасть до 20 долларов за баррель

Баррель нефти может подешеветь до 20 долларов. К таким выводам пришли эксперты банка Goldman Sachs.

Выдержки из доклада банка приводит агентство Bloomberg. В нём обозначаются неудачные переговоры стран ОПЕК и России. Эксперты называют это событие нефтяной войной, из-за которой стоимость за баррель нефти на рынке может продолжить падение.

Аналитик Goldman Sachs Дэмиен Курвалин считает, что ситуация, сложившаяся в мире, в корне меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Всё может прийти к тому, что производители дешёвой нефти будут увеличивать поставки, заставляя производителей с более высокими издержками снизить добычу, сообщает Yahoo Finance.

Ранее стало известно, что в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE рухнула на 33,4%, до 33,94 доллара за баррель. Это рекордно низкое значение за последние четыре года. Стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. В свою очередь, падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро.

Ранее Лайф сообщал, что министры стран ОПЕК договорились о дополнительном сокращении добычи нефти во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки. На сокращениях настаивала Саудовская Аравия. Из-за того что сделка между Россией и ОПЕК сорвалась, стало известно, что добыча нефти Саудовской Аравией будет увеличена в апреле до десяти миллионов баррелей в сутки.

Текущие договорённости между сторонами о сокращении добычи на 1,7 миллиона баррелей в сутки к уровню октября 2018 года действуют до 31 марта. На переговорах Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться впервые за три года.