В России появятся магазины без касс и продавцов

В России начнут работать магазины без касс и продавцов. Пилотный откроется в башне "Федерация" в "Москва-Сити". Участники проекта — Сбербанк, "Азбука вкуса" и платёжная система Visa. Они планируют через месяц запустить такие магазины по всей Москве.

— Чтобы воспользоваться новым сервисом, покупателю необходимо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка и зарегистрироваться в нём, привязав к своему аккаунту банковскую карту для оплаты покупок и e-mail, на который будут приходить чеки, — отмечается в сообщении.

Чтобы совершить покупки на входе в зону Take&Go, нужно отсканировать QR-код из мобильного приложения от Сбербанка, взять с полок нужные товары и просто выйти. Деньги с карты спишутся автоматически. Следить за наличием товара на полках также будет интеллектуальная система. Если покупатель передумает покупать товар, который взял с полки, система автоматически удалит товар из корзины.

Четыре года назад первые торговые точки подобного формата запустила компания Amazon в США.