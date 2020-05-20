Зеленский назвал Украину бедной страной с многомиллиардными кредитами

Президент Украины Владимир Зеленский назвал родину серьёзной, но бедной страной, которой необходимо выплачивать многомиллиардные кредиты. Таким образом он прокомментировал прогноз ЮНИСЕФ, согласно которому за чертой бедности могут оказаться шесть миллионов украинцев.

— Мы серьёзная страна, но мы страна бедная, и это нужно признать, которая каждый год должна выплачивать миллиарды долларов США за пользование этими кредитами. Не мы их набрали, но мы будем их выплачивать, — сказал он на пресс-конференции в Мариинском дворце в Киеве по случаю годовщины президентства.

По словам Зеленского, ЮНИСЕФ считает бедными людьми тех, кто получает 200–250 долларов. Для Украины это тоже маленькая зарплата, но "не является бедностью", заявил он.

Зеленский отметил, что Украина следует рекомендациям и "не печатает деньги", несмотря на непростые условия. Он подчеркнул, что Киеву можно брать новые займы только в случае крайней необходимости. Президент Украины пообещал также, что власти будут делать всё возможное для обеспечения необходимых социальных выплат и роста зарплат.