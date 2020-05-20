Адвокат сестёр Хачатурян объяснил причины их обращения в ООН

Следственный комитет России и прокуратура совершенно по-разному видят дела сестёр Хачатурян, обвиняемых в жестоком убийстве собственного отца. Из-за этого разногласия разрешение дела затягивается. Именно поэтому адвокаты девушек написали обращение с просьбой помочь в ООН, пояснил один из защитников Марии Хачатурян — Ярослав Пакулин.

— Есть институт ООН, который отслеживает эту проблему как на уровне уголовного преследования, так и на уровне развития законодательства. Поскольку у нас Европейский суд по правам человека также судебная независимая инстанция, которая может оценить справедливость вынесенного приговора, отсутствие нарушения прав человека при производстве предварительного расследования суда, то мы не видим ничего дурного в том, чтобы на ранней стадии до приговора привлечь внимание к этому делу, — рассказал телеканалу "360" адвокат.

Помимо того что дела в отношении девушек не объединены в одно, следствие настаивает, что никаких признаков необходимой самообороны не было, а потому квалифицирует произошедшее как убийство. Но прокуратура, в свою очередь, настаивает, что девушки вынуждены были защищаться от отца. Этот конфликт "между государственными организациями" также стал одной из причин обращения в ООН.

— Мы считаем, что такое освещение проблемы на международном уровне через спецдокладчика может правильно мотивировать наши органы в пользу того, что есть всё-таки признаки необходимой обороны, — добавил Ярослав Пакулин.



Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — расправились с родным отцом летом 2018 года. Девушки уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, Михаил держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.