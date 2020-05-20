Пилот – автор надписи "А где все?" отправил в небо новое послание — видео

Новосибирский пилот-любитель Олег Кобзев снова "оседлал" свой легкомоторный самолёт и написал в небе очередное послание. Новая надпись 53-летнего лётчика гласит: "Отпуск будет". Отследить полёт воздушного судна можно с помощью сервиса FlightRadar.

Оказалось, что оптимистичное послание пилот послал в небо ради сына. Кобзев хотел поддержать молодого человека, поскольку он не может приехать домой из-за ограничений. Перед полётом лётчик попросил сына наблюдать за картой на сервисе Flightradar24, но не сказал о задумке.

— Мой сын служит офицером на Камчатке, у него с завтрашнего дня отпуск. Но сейчас по всей стране действуют меры ограничения, поэтому он до сих пор не знает, сможет ли приехать домой в Новосибирск, — рассказал пилот Сиб.фм.