Путин: В этом году у России хорошие виды на урожай

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Глава государства отметил, что в этом году у страны хорошие виды на урожай.

Кроме того, глава государства поручил оказать поддержку российским аграриям, проводящим полевые работы в условиях коронавируса.

— Когда в разгаре сезон полевых работ, важно поддержать российских аграриев… чтобы были ресурсы на приобретение топлива, удобрений, закупку и переработку сырья. Надо обратить внимание на оплату труда сотрудников. Речь идёт не только о крупных предприятиях и агрохолдингах, но и небольших предприятиях, фермерских хозяйствах, — добавил он.

Путин также рассказал, что российские компании достигли впечатляющих результатов в производстве мяса птицы, масла, сахара. Президент также призвал повышать конкурентоспособность российских продуктов, чтобы они пользовались спросом не только в нашей стране, но и за рубежом.