"Как я мог себе это позволить?" Задавивший в Новгороде утят водитель рассказал Лайфу о случившемся

Водитель, наехавший на утят в Великом Новгороде, не заметил их из-за того, что отвлёкся на мобильный телефон. Об этом 68-летний Иван сам рассказал Лайфу. По его словам, злополучную роль также сыграл сам внедорожник, размеры которого загородили обзор.

— У меня были проблемы, и я отклонился, потому что телефон сработал. Джип у меня высокий, я их просто не видел, я же не специально их переехал. Неужели вы думаете, что я в своём возрасте мог специально переехать птенцов, которые переходили дорогу? Может, рассеянность. Злого умысла не было, надо быть вообще извергом, чтобы сделать это нарочно, — признался мужчина.

Иван рассказал, что за всю жизнь у него не было ни одного привода в полицию, а сам он законопослушный гражданин с массой заслуг перед государством. Он объяснил, что прекрасно понимает эмоции людей, которые ополчились против него, и добавил, что сам является верующим человеком, из-за чего ещё сильнее переживает о произошедшем.

— Я верующий и я бы никогда не позволил себе просто наехать на птичек. У каждого есть душа, у меня есть дети, внуки, как я мог себе это позволить. Это против моих принципов. Я виноват, у меня сердце болит, но что я могу уже сделать, — рассказал бизнесмен.

Как ранее сообщал Лайф, после того как Иван узнал о случившемся, он сразу же вернулся на место ДТП, где инцидент задокументировали дорожные инспекторы. Теперь ему грозит несколько штрафов.