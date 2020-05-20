Более 20% больных раком в России умирают в течение года после постановки диагноза

В Минздраве России раскрыли статистику "одногодичной летальности" онкобольных — это те, кто умер в течение первого года с момента установления диагноза. Оказалось, что по состоянию на сегодняшний день таких пациентов более 20%, и этот показатель немного снизился по сравнению с 2018 годом.

— Паспортом федерального проекта в 2020 году предусмотрено достижение трёх показателей: снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 22,2% в 2018 году до 20,2% в 2020 году, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее немецкий онколог назвал самый эффективный способ борьбы с раком. Речь идёт об иммунной терапии, которая реализуется, с одной стороны, при помощи медикаментов, а с другой стороны — изменённых Т-клеток.

Между тем в России, как уже сообщал Лайф, разрабатывают комплекс для дистанционного определения онкологии. Учёные уже создали специальный излучатель, который позволяет на расстоянии 10–12 метров проводить исследование организма человека без иголок и разрезов.