В Вологде зэки-иностранцы объявили голодовку из-за карантинных ограничений

Осуждённые в Вологде за разбой, кражи и хулиганство 11 иностранцев объявили голодовку. Все они оказались недовольны тем, что вопреки установленному судом наказанию их не отправили в тюрьмы в их родных странах. В итоге трое граждан Азербайджана, четверо граждан Таджикистана, двое уроженцев Узбекистана, один гражданин Киргизии и один — Белоруссии продолжают находиться в центре для депортации. Также зэки-иностранцы потребовали приезда полиции и представителей своих диаспор, чтобы те помогли им вернуться на родину.

Как рассказал источник Лайфа в руководстве центра, чтобы успокоить заключённых, пришлось собрать целый консилиум: приехала полиция, прокуратура и представители диаспор. Осуждённым объяснили, что депортация временно невозможна, потому что между странами закрыты границы из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как добавил источник, осуждённые вели себя сдержанно, не общались и просто отказывались от еды. Однако после разговора с представителями правоохранительных органов и членами диаспор всё же согласились начать употреблять пищу.

По предварительным данным, зачинщиками акции протеста стали заключённые, прибывшие из колонии посёлка городского типа Шексна. И хотя голодовку удалось предотвратить, напряжение в центре для депортации среди заключённых продолжает нарастать.

Напомним, ранее на территории колонии в Ангарске заключённые устроили бунт. По предварительным данным, он начался после того, как один из отбывающих наказание отказался предоставить свою камеру для проверки. Позже на территории ИК вспыхнул пожар. Лайф публиковал видео с места событий.