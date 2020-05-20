Роспотребнадзор рассказал, в каком случае лечение от CoViD-19 может затянуться на пять недель

Длительность лечения пациента от коронавирусной инфекции в отдельных случаях может достигать до пяти недель. Такие данные приводит портал "стопкоронавирус.рф", ссылаясь на Роспотребнадзор.

— При тяжёлом течении CoViD-19 с развитием дыхательной недостаточности, дистресс-синдрома, а также при наличии хронических заболеваний длительность может составлять более четырёх-пяти недель. Окончательно судить о выздоровлении можно только после отрицательных результатов теста ПЦР, — рассказали в ведомстве.

В среднем же на лечение от коронавируса уходит до двух недель. Там отметили, что пациенты с лёгкой формой болезни чаще всего лечатся дома. Роспотребнадзор предупредил, что в условиях комнатной температуры вирус может оставаться на любых поверхностях до трёх дней, поэтому нахождение рядом с больным CoViD-19 должно быть по возможности исключено.