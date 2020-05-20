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Роспотребнадзор рассказал, в каком случае лечение от CoViD-19 может затянуться на пять недель

Больные с лёгкой формой чаще всего лечатся на дому.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Длительность лечения пациента от коронавирусной инфекции в отдельных случаях может достигать до пяти недель. Такие данные приводит портал "стопкоронавирус.рф", ссылаясь на Роспотребнадзор.

При тяжёлом течении CoViD-19 с развитием дыхательной недостаточности, дистресс-синдрома, а также при наличии хронических заболеваний длительность может составлять более четырёх-пяти недель. Окончательно судить о выздоровлении можно только после отрицательных результатов теста ПЦР, рассказали в ведомстве.

В среднем же на лечение от коронавируса уходит до двух недель. Там отметили, что пациенты с лёгкой формой болезни чаще всего лечатся дома. Роспотребнадзор предупредил, что в условиях комнатной температуры вирус может оставаться на любых поверхностях до трёх дней, поэтому нахождение рядом с больным CoViD-19 должно быть по возможности исключено.

Ранее на заседании Совета Федерации вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России показатель смертности от коронавируса значительно ниже, чем в других странах.

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