Кредиты онлайн набирают популярность. Какие риски для удалённых заёмщиков

Доля кредитов, которые оформили в онлайн-режиме, в некоторых банках за полтора месяца карантина возросла до 80%. При этом ЦБ в марте и апреле фиксировал рост спроса на кредиты. Например, в апреле розничный кредитный портфель вырос в годовом выражении на 17,7%.

Кредиты онлайн как услуга не новы, но раньше широкой популярностью не пользовались. Во время карантина большинству банков пришлось проводить технологическую трансформацию бизнеса, чтобы не потерять канал продаж совсем, говорит глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин.

Плюсы и минусы кредитов онлайн

Сейчас оформлять кредит не выходя из дома удобно. Эксперты отмечают экономию времени и денег. Как правило, ставка по онлайн-займам ниже, чем в офисе. Кроме того, в непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса, это ещё и безопасно — не надо толпиться в отделении банка и рисковать своим здоровьем.

С другой стороны, не всё так просто. Заёмщики могут столкнуться с неожиданными пунктами в договоре.

Основной негатив, связанный с получением кредитов онлайн, — это непрозрачность условий. Когда клиент берёт заём лично в офисе, у него больше шансов ознакомиться с типовым договором. Структура этого документа строго регламентирована, ключевые моменты (размер ставки, график платежей и штрафные санкции) чётко прописаны. При онлайн-заявке клиент видит только ссылку на документ, который он с высокой вероятностью читать не будет Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс"

Заёмщику следует обратить особое внимание на адрес сайта. Этот момент отметил Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Ежедневно мошенники регистрируют несколько десятков фейковых сайтов, которые воруют информацию о клиентах. Эксперт пояснил, что достаточно ввести данные паспорта, других документов или отправить данные о банковской карте, как они тут же попадают грабителям. Мошенники либо продают базы данных клиентов, либо сами воруют деньги. Например, используют реальные данные клиента, чтобы оформить заём в настоящем банке на подставное лицо. Ещё один вариант — устраивают прозвоны, представляясь сотрудниками банков, и вынуждают людей отдать деньги или установить вредоносные программы.

Если онлайн-кредит берут не в банке, а в сервисе МФО, то ситуация усугубляется навязанными страховками, скрытыми комиссиями, дополнительными платежами и штрафами, которые не особо регулируются законом, пояснил Валерий Емельянов.

Какой кредит лучше брать онлайн, а от какого отказаться?

Онлайн-схемы пока лучше работают для оформления кредитных карт и потребительских займов. Ипотеку или автокредит взять дистанционно существенно сложнее. Процедура не отработана, мало где встречается, а потому может оказаться менее удобной для клиента. В целом онлайн-займы больше подходят для небольших сумм и для людей с хорошей кредитной историей. Для сложных ситуаций, когда требуется залоговое обеспечение или поручительство, когда сумма гораздо больше средней по рынку, онлайн-оформление попросту не подходит, отметил аналитик Валерий Емельянов.

Безопасность превыше всего

Клиентам, как и раньше, необходимо внимательно читать кредитный договор и заранее ознакомиться со всеми условиями выплат по ссуде. Многие проблемы заёмщиков связаны как раз с тем, что они невнимательно просмотрели документы при получении денег от банка.

Кредиты, которые создают долги для потребления и не несут за собой создание капитала в кризисный период, совершенно точно признать выгодными невозможно. Я бы предостерёг клиентов от высокой кредитной нагрузки во время начинающегося экономического кризиса в России Никита Рябинин, глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group