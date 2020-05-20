О людях не подумали? Автозаводы объявили о скорых сокращениях на производствах

Падение спроса на автомобили из-за коронавируса не прошло бесследно. Крупные автомобильные заводы в России начали увольнять сотрудников, однако все условия расторжения договоров держатся в строжайшем секрете.

Обучиться не предлагают

Главная проблема любого сокращения в промышленности — отсутствие альтернативы. После эпидемии коронавируса стало очевидно, что предлагать сотрудникам новые возможности вместо увольнения в большинстве случаев не хотят. "Срезать косты" — единственный верный способ, который заботит топ-менеджеров крупных заводов. Хотя весь руководящий состав заводов прекрасно знает, что сотрудник промышленного производства — это высококвалифицированный специалист, который не может пойти работать курьером в доставку еды или экспедитором.

Отсутствие возможностей для переобучения сотрудников заставляет задуматься, что в конечном счёте будет с сотрудниками производств в случае увольнения. Стоит сказать и о том, что автомобильно-промышленный кластер в России на данный момент — это 16 крупных заводов, разбросанных по всей территории страны от Калининграда до Владивостока, а на производствах и в смежных областях трудятся сотни тысяч человек.

Люди в зоне

Серьёзные сокращения в ближайшем будущем могут ждать завод Volkswagen в Калуге. Профсоюзные организации сообщают, что общее количество сокращённых сотрудников может составить не менее 250 человек, а от ночной смены производства могут на время отказаться.

Председатель профсоюза АСМ завода "Фольксваген" Александр Абросимов пояснил, что нынешняя загрузка завода — полторы смены.

Самая острая тема, которая у нас сейчас, — падение покупательской способности. Сейчас руководство завода предложило программу добровольного расторжения договора, по которой работник получает шесть окладов в случае подписания документов. Позднее стали предлагать уйти добровольно за пять окладов. Первая практика такого расторжения договоров была в 2015 году, когда тоже был большой спад производства и осталась одна смена. Но тогда повезло: открывалось моторное производство — и часть сотрудников перевели туда. Сейчас людей меньше сокращают, но предложить им другого места никто не может Александр Абросимов Председатель профсоюза АСМ завода "Фольксваген"

На вопрос "Предлагает ли завод обучение другой специальности?" Александр Абросимов ответил отрицательно. Численность завода на данный момент — около пяти тысяч человек, а к сокращению из-за коронавируса и падения спроса запланировано примерно 300 человек. Как отметил руководитель профсоюза завода "Фольксваген" Александр Абросимов, это та самая третья смена, которую завод пытался сохранить начиная с нового года в надежде, что будет рост. Но вместо роста пришёл разрушительный кризис.

По словам руководителя профсоюза завода Volkswagen в Калуге, окончательное решение по сокращениям будет принято 25 мая.

Кандидат экономических наук и экс-руководитель службы контроля производства на одном из автозаводов Роман Саенко отмечает, что в 2008 году почти все мировые заводы отказались от ночных смен и перешли к активным мерам по снижению издержек, одновременно предлагая программы профессионального переобучения для сотрудников.

Mercedes, BMW, Volkswagen, Porsche, MAN, Volvo и многие другие в 2008 году оплатили курсы повышения квалификации и помогли своим сотрудникам освоить новые профессии, которые могли быть и не связаны с автомобильной промышленностью. В результате удалось сдержать безработицу и закрыть кадровый вопрос на десятилетия. Почему в России о таких инициативах ничего неизвестно — это вопрос к автопроизводителям, которые понимают современные условия работы Роман Саенко Бывший руководитель службы контроля производства на автомобильном заводе

Что касается завода Volkswagen в Калуге, то в пресс-службе Volkswagen Group Rus нам отказались комментировать вопрос с сокращениями сотрудников. Зато профсоюзные организации, не стесняясь, описывают в социальных сетях все подробности организованного процесса. Если верить этим сообщениям, то имеет место уникальная ситуация: с одной стороны, большинству сотрудников предлагают оклады за шесть месяцев работы, с другой стороны, как функционировать дальше не понимают даже начальники производственных секторов. Кроме того, в кризис сотрудники стали всё чаще говорить о недоплатах за повышение качества труда. К примеру, возросшая скорость работы на калужском заводе, по словам некоторых сотрудников, до сих пор так и не оплачена.

Для завода VW в Калуге численностью в 4,5 тыс. человек сокращение 250 сотрудников может показаться небольшим, однако члены профсоюзных организаций сообщают, что сокращают в основном простых сотрудников, в то время как штат компании раздут и нет чёткого понимания, кто и за что отвечает.

Чужой опыт пригодится

Интересно, что сокращений ожидают далеко не все профсоюзные организации автомобильных заводов в России. На данный момент известно, что примерно 400 сотрудников (пятую часть от общего числа) вслед за Volkswagen в Калуге может сократить завод Nissan в Петербурге. Однако другие крупные производители, например Toyota с заводом в Петербурге, HAVAL с заводом в Туле, Mercedes в подмосковном Поварово и "Автотор" в Калининграде, где производят KIA и BMW, не сообщали в профсоюзные организации о намечающихся кризисных сокращениях.

Представитель PSA Group (Peugeot/Citroen) Лилия Мокроусова отметила, что на заводах компании все производственные работы идут по плану и никаких изменений не предвидится.

Островком стабильности в чудовищном посткоронавирусном мире остаётся автомобильный завод в Тольятти. Изменений на Волжском автомобильном немного — руководитель информационной службы профсоюза АвтоВАЗа Татьяна Чайкун пояснила, что о сокращениях речи не идёт.

До конца года предусмотрена неполная рабочая неделя в четыре дня, других изменений нет Татьяна Чайкун Руководитель информационной службы профсоюза АвтоВАЗа

С учётом того, что государственные субсидии рассчитаны на все автомобильные заводы в России, а правительство уже выделяет беспроцентные кредиты тем, кто сохранит до 90% кадров на местах, возникает вопрос: почему АвтоВАЗ заранее спрогнозировал сложный период и держится, выплачивает зарплаты и не останавливает производство, а крупные зарубежные заводы, локализовавшие конвейеры с полным производственным циклом в России, вынуждены искать поводы для сокращения работников на производствах.

Юрист и правозащитник центра "Промсервисконсалтинг" Роман Кудашов поясняет, что правомерность увольнений в ряде случаев обосновать нельзя, поэтому крупные производственники часто предлагают два варианта: либо золотой парашют, либо волчий билет.

Первый вариант относительно неплох для тех, кто и так подумывал уходить. Пять-шесть окладов — это неплохая компенсация в текущих условиях. Но если условие для её получения — это какие-то допсоглашения о конфиденциальности, то это можно уже расценивать как давление на сотрудника. Кроме того, основанием для принудительного увольнения по статье может служить лишь грубое нарушение трудовой дисциплины, которое доказано. А с этим у большинства работодателей проблемы. Главное — не подписывать никаких бумаг, которые перед сотрудником могут положить "эффективные менеджеры", — сначала на изучение юристам, а уже потом разговор Роман Кудашов Юрист, правозащитник

Представители профсоюзов отмечают, что автомобильная промышленность — один из самых сложных и тонко настраиваемых сегментов производственного сектора. Люди в огромной машине производства по-прежнему считаются слабым звеном, однако непонятен слепой подход к выбору в момент оптимизации производств. Это может привести к перекосам в производственных процессах и сбоям технологической цепочки.