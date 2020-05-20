Россияне на самоизоляции стали чаще получать "дачные" травмы

С апреля этого года примерно на 50% выросло количество пациентов с открытыми ранами. Большинство из них были получены на дачных участках во время ремонта, сельхозработ или облагораживания территории. Чаще всего дачники травмируются гвоздями, шурупами или наступают босой ногой на грабли.

— Главная опасность колотых ран — это инфекции с последующим воспалительным процессом. Поэтому важно в максимально короткие сроки правильно обработать рану. Для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение. В противном случае можно остаться без конечности, — передаёт NEWS.ru слова врача-травматолога Светланы Горецкой.

Ещё один частый вид ран — попадание рук или ног в механизмы — культиваторы, газонокосилки, миксеры или кофемолки. Другая распространённая "дачная" травма — падение с высоты: много людей занимаются строительством.

Но есть виды травм, которые с начала самоизоляции стали редки. Так, сократилось число пострадавших в ДТП, упавших с велосипедов и самокатов. Всё потому, что люди меньше передвигаются по городу.