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Россияне на самоизоляции стали чаще получать "дачные" травмы

Но вместе с тем сократилось число пострадавших в ДТП.

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Фото © Pixabay

С апреля этого года примерно на 50% выросло количество пациентов с открытыми ранами. Большинство из них были получены на дачных участках во время ремонта, сельхозработ или облагораживания территории. Чаще всего дачники травмируются гвоздями, шурупами или наступают босой ногой на грабли.

Главная опасность колотых ран — это инфекции с последующим воспалительным процессом. Поэтому важно в максимально короткие сроки правильно обработать рану. Для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение. В противном случае можно остаться без конечности, — передаёт NEWS.ru слова врача-травматолога Светланы Горецкой.

Ещё один частый вид ран — попадание рук или ног в механизмы — культиваторы, газонокосилки, миксеры или кофемолки. Другая распространённая "дачная" травма — падение с высоты: много людей занимаются строительством.

Но есть виды травм, которые с начала самоизоляции стали редки. Так, сократилось число пострадавших в ДТП, упавших с велосипедов и самокатов. Всё потому, что люди меньше передвигаются по городу.

Ранее Лайф сообщал, что в России количество ДТП в апреле этого года сократилось на 43,4% по сравнению с тем же периодом в 2019 году, а число погибших от дорожных происшествий уменьшилось на 23,3%.

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