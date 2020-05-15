Дорогая дача. Где и как выгодно продать загородный дом

Какие дачи легче всего продать и что влияет на цену

В этом году многие горожане переехали на дачи. Вырос спрос и на аренду, и на покупку загородной недвижимости. В то же время из-за пандемии коронавируса многие остались без работы или потеряли часть дохода. Риелторы уверяют: если вы решили продать дачу, чтобы поправить дела или просто избавиться от ненужного актива, то сейчас самое время.

Если год назад продать дачу было довольно сложно (спрос был небольшим, а количество предложений постоянно росло), то в этом году ситуация изменилась кардинально. На фоне эпидемии коронавируса и введения режима самоизоляции спрос на загородную недвижимость (как в собственность, так и в аренду) вырос очень сильно. В среднем по России количество продаж выросло в полтора-два раза, в Подмосковье и Ленинградской области — в два-три раза Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артём Деев

Как пояснили Лайфу аналитики платформы "Авито. Недвижимость", спрос на покупку дач на сервисе бьёт все рекорды. За месяц он вырос по всей стране на 89%. Увидев интерес покупателей, оживились и продавцы. Объём предложений о продаже дач за месяц увеличился по всей стране на 8,2%, за год — на 16%.

Цены повысились вслед за спросом. По словам Артёма Деева, экономсегмент "подрос" на 10–15%, а элитные дачи (жилые дома) — на 20%. Стоимость аренды также увеличилась на 30–50%.

Сейчас продать дачу проще, чем год назад, считает Артём Деев. Городские жители ощутили, насколько важно иметь в собственности загородный дом.

Больше всего ценится недвижимость, расположенная в ближайшем пригороде (до 50 километров от города). Люди могут постоянно проживать на природе, но при этом ездить на работу в город. Также стоимость дачи или жилого дома увеличивает наличие коммуникаций (электричества, воды и газа). Дома, пригодные для круглогодичного проживания, ценятся выше, чем летние домики.

Чем более развита инфраструктура (наличие транспортных развязок, уличное освещение), тем дача будет стоить дороже. Также, по словам Артёма Деева, на стоимость влияют качество постройки и возраст дома, площадь земельного участка, наличие взрослого плодоносящего сада и общий внешний вид.

Многие решили самоизолироваться за городом. Даже те, кто не был большим любителем дачного отдыха, сейчас активно используют свои дома. Поэтому я не могу сказать, что желающих продать дачу стало больше. Скорее, это справедливо для людей, которые оказались в сложном финансовом положении и вынуждены продавать своё имущество. Вполне вероятно, что с течением времени их число будет расти Руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов

По словам Дмитрия Таганова, сейчас больше всего выставлено на продажу домов в ценовой категории от полутора до двух миллионов рублей. Однако на рынке можно встретить объекты как за 250–500 тысяч, так и за пять-семь миллионов.

Как продать дачу дороже

Для выгодной продажи дачи важно показать свой объект с лучших сторон, но при этом стараться быть объективными. В тексте объявления или при разговоре с потенциальным клиентом следует указать её местоположение, транспортную доступность, природные особенности локации, например близость леса или реки.

Важно рассказать о наличии инфраструктуры, качестве прилегающих дорог, характеристиках самого дома (год постройки, материалы, количество комнат и т.д.), имеющихся коммуникациях, размерах и состоянии участка. Подмечайте все достоинства, говорите о том, что нравится вам самим. Дача часто является эмоциональным приобретением, особенно в нынешней ситуации, поэтому не стесняйтесь оживлять вашу презентацию эмоциями Дмитрий Таганов