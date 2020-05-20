Куда больше, чем оружия. Путин назвал невероятным объём экспорта сельхозпродукции из России

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Россия поставила за рубеж сельскохозяйственной продукции на 25 миллиардов долларов в прошлом году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
— На 25 млрд долларов в прошлом году было экспортировано нашей продукции сельхозназначения за рубеж. Невероятный показатель по сравнению с предыдущими периодами. Лет 10–15 назад никому в голову не приходило, что такое может быть, — сказал глава государства.
Для сравнения: в прошлом году Россия поставила за рубеж оружия и военной техники на 15 млрд долларов. Вместе с тем объём импорта сельхозпродукции составил 30 млрд долларов. Путин пошутил, что "мы оружия на столько не закупаем".
Ранее на совещании президент заявил, что Россия полностью способна обеспечить себя основными продуктами питания.