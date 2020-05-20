Куда больше, чем оружия. Путин назвал невероятным объём экспорта сельхозпродукции из России

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Россия поставила за рубеж сельскохозяйственной продукции на 25 миллиардов долларов в прошлом году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

— На 25 млрд долларов в прошлом году было экспортировано нашей продукции сельхозназначения за рубеж. Невероятный показатель по сравнению с предыдущими периодами. Лет 10–15 назад никому в голову не приходило, что такое может быть, — сказал глава государства.

Для сравнения: в прошлом году Россия поставила за рубеж оружия и военной техники на 15 млрд долларов. Вместе с тем объём импорта сельхозпродукции составил 30 млрд долларов. Путин пошутил, что "мы оружия на столько не закупаем".