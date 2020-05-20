Зеленский пожаловался, что Россия "не хочет обсуждать вопрос Крыма"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным он пытался поднимать вопрос Крыма, но эти попытки не увенчались успехом. Речь об этом зашла на пресс-конференции, посвящённой первому году президентства шоумена.

— Когда у меня была встреча в Нормандии с Ангелой Меркель, мы с ней поднимали этот вопрос и с президентом Французской Республики. И честно, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, обговаривать этот вопрос, — посетовал Зеленский.

Он отметил, что переговоры с европейскими коллегами — это единственный способ поговорить о Крыме, так как "минский формат" этого не предусматривает. Тем не менее Зеленский осмелился заверить журналистов в том, что международное сообщество по-прежнему разделяет взгляды Киева на эту проблему. По его словам, США, Канада и большинство стран ЕС, включая Германию и Францию, едины во мнении, что, "пока Крым не вернётся, санкции с России не будут сняты".

Ранее в ходе той же пресс-конференции Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией. Он подчеркнул, что поддержит любой формат переговоров, который может приблизить к концу войны на востоке страны.