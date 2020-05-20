Москвичи смогут дистанционно обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции

Москвичи, которые не согласны с выписанными им штрафами за нарушение самоизоляции, теперь могут обжаловать их не выходя из дома. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией.

— В Москве появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, — отметил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Соответствующий раздел появился на сайте Правительства Москвы. На подачу жалобы на постановление у жителей столицы будет не менее 30 суток с момента его выписки.