Москвичи смогут дистанционно обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции

Москвичи, которые не согласны с выписанными им штрафами за нарушение самоизоляции, теперь могут обжаловать их не выходя из дома. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией.
— В Москве появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, — отметил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
Соответствующий раздел появился на сайте Правительства Москвы. На подачу жалобы на постановление у жителей столицы будет не менее 30 суток с момента его выписки.
Также на портале можно обжаловать штрафы, выписанные водителям за неправильно указанные государственные номера автомобиля в пропуске. Хотя в последние несколько дней Московская административная дорожная инспекция сама отменяет такие постановления.