НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Москвичи смогут дистанционно обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции

Ранее такая возможность появилась у московских водителей, с ошибкой указавших госномер автомобиля.

96
Post cover

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Москвичи, которые не согласны с выписанными им штрафами за нарушение самоизоляции, теперь могут обжаловать их не выходя из дома. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией.

В Москве появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, — отметил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Соответствующий раздел появился на сайте Правительства Москвы. На подачу жалобы на постановление у жителей столицы будет не менее 30 суток с момента его выписки.

Также на портале можно обжаловать штрафы, выписанные водителям за неправильно указанные государственные номера автомобиля в пропуске. Хотя в последние несколько дней Московская административная дорожная инспекция сама отменяет такие постановления.

Выбор редакции

Loading...