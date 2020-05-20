Российский вирусолог: Мы уже на плато

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн допустил, что Россия уже прошла пик заболеваемости коронавирусом. Свою точку зрения он высказал в эфире НСН. По словам эксперта, главная цифра в этих подсчётах — это сколько новых случаев болезни выявляется каждый день. А начиная с 1–2 мая, как указывает Альштейн, она стоит примерно на одном уровне.

— В последние несколько дней началось снижение: у нас до десяти тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато. И пик, скорее всего, прошли. Ещё не 100%, но похоже, — заявил учёный.

Ранее Лайф сообщал, что в России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 8764 человек. Общее количество случаев, таким образом, достигло 308 705. Тем временем в Москве, которая лидирует по приросту количества новых случаев, поставлен рекорд по выздоровлениям (5440 против 2699).