Экономисты прогнозируют отток населения из некоторых регионов России на фоне пандемии

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в экономике России также ожидаются негативные последствия, выраженные в том числе и в трудовой внутренней миграции. Ожидается, что наиболее экономически слабые регионы страны начнут покидать местные жители в поисках более высокооплачиваемой работы. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на аналитический доклад рейтингового агентства Moody's Investors Service.

Как отметили специалисты, жителей начнут терять регионы с низкими доходами населения, плохо развитой системой социальной поддержки и слаборазвитой инфраструктурой. Притом прежде всего вынужденный переезд может коснуться работников сферы услуг — как наиболее пострадавшей от кризиса, вызванного коронавирусом. Среди наиболее вероятных претендентов на отток населения Омская, Самарская, Нижегородская области, Чувашия и Башкирия, где среднедушевой доход в 2019 году не достигал среднего по России — 35,25 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что в долгосрочной перспективе отток населения вызовет и снижение поступлений налогов в бюджет регионов, что, соответственно, плохо скажется на экономическом росте.

Также опасения аналитиков вызвала экономическая ситуация в Ханты-Мансийском АО, Республике Коми и Красноярском крае. Но, в отличие от вышеперечисленных субъектов РФ, в данных регионах более развиты инфраструктура и региональные программы поддержки экономики, что должно сгладить издержки миграции.