Вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии для мигрантов в Ленобласти

Вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии для мигрантов в Горелове (Ленинградская область). По последним данным, там уже 12 случаев заболевания. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на данные пресс-службы губернатора и правительства региона.

Мигрантов с коронавирусом может оказаться и больше, сейчас власти уточняют число пациентов с CoViD-19.