Минздрав: Вакцина от коронавируса для широкого применения может появиться уже летом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в данный момент идут доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Их результаты, а также доступ для более широкого применения могут появиться в конце июля. Об этом он сообщил в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

— Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, уже идут доклинические испытания. Все пока в графике, никаких сбоев нет. Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должны появиться в конце июля, – рассказал министр.