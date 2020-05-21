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Минздрав: Вакцина от коронавируса для широкого применения может появиться уже летом

Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что испытания лекарства идут по графику.

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Фото © Pixabay

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в данный момент идут доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Их результаты, а также доступ для более широкого применения могут появиться в конце июля. Об этом он сообщил в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, уже идут доклинические испытания. Все пока в графике, никаких сбоев нет. Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должны появиться в конце июля, – рассказал министр.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране на 14 платформах ведётся разработка 47 вакцин от нового типа коронавируса.

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