С 25 мая в Москве начинает работу каршеринг

С 25 мая в Москве разрешают начать работу каршерингу. Однако пока не в полном объёме. Об условиях рассказывается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

— Арендовать машину разрешается не менее чем на пять дней. Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции, — говорится в сообщении.

Власти подчёркивают, что пока из-за ситуации с коронавирусом краткосрочный прокат на одну-две поездки невозможен. Однако долгосрочная аренда машин "может стать приемлемым решением для операторов и будет пользоваться спросом у горожан".