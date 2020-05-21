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Собянин рассказал, когда можно будет по желанию записаться на тест на коронавирус

Сейчас в Москве проходит массовый скрининг на антитела.

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Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Начиная со среды, 27 мая, москвичи смогут записаться по желанию на тест на коронавирус. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Постараемся со следующей недели, со среды, по электронной записи приглашать москвичей для тестирования, по их желанию, по их инициативе. Постараемся уже на следующей неделе запустить такую программу, — сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".

При этом с 15 мая в Москве началось массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Из 70 тысяч приглашённых на него горожан пришло всего 10 тысяч человек. Однако, как отметил градоначальник, "и это очень много". Первые итоги массового скрининга подведут уже завтра, 22 мая. Ранее Лайф рассказывал, как проходит это тестирование и кого на него приглашают.

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