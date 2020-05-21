"Сочинский бегун" рассказал о проведённых в изоляторе днях и ночах — видео

Видео предоставлено LIFE

27-летний Павел, прославившийся своим недолгим побегом из сочинского обсерватора, рассказал, что три дня в следственном изоляторе прошли достаточно быстро.

— Первый день я сидел в отделе полиции, на меня составляли протокол, потом меня увезли в суд. Там мне назначали наказание, и я его уже начал отбывать в изоляторе. Переночевал я первую ночь, пересидел второй день и просто пересидел третий. Кормили не плохо и не хорошо, — рассказал Лайфу Павел.

По словам молодого человека, также наказание понесла девушка, которая придерживала дверь "бегуну" во время его небольшого марафона.

— Кристину, которая придержала мне дверь, к сожалению, тоже оштрафовали, на 15 тысяч рублей, как и меня. Причём суд прошёл без неё, так как она находилась в обсерваторе, — добавил Павел.

Он также рассказал, что сейчас уже находится дома и соблюдает самоизоляцию. Павел также пожелал сотрудниками Росгвардии, которые ловили его во дворе обсерватора, "оставаться такими же красавчиками".

Напомним, молодой человек без разрешения вышел из обсерватора и вынудил росгвардейцев гоняться за ним по двору. "Догонялки" изрядно повеселили его заскучавших на карантине товарищей по несчастью. Он сделал круг по двору и забежал обратно в здание. Позже на "беглеца" завели административные дела, молодой человек получил штраф в 15 тысяч рублей, а также его посадили под арест на трое суток.