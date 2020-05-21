Губернатор Кондратьев доложил Путину о частичном снятии ограничений на Кубани с 23 мая

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Администрации Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Губернатор доложил президенту о постепенном снятии режима самоизоляции внутри муниципальных образований Кубани.

— С 23 мая, с этой субботы, у нас начинают работать все предприятия строительного комплекса и смежные с ними. Начинают работать парикмахерские, салоны красоты, автосалоны, магазины непродовольственной направленности, — перечислил он.

Вместе с тем, по словам Кондратьева, для граждан старше 65 лет режим самоизоляции пока остаётся в силе. Кроме того, по-прежнему будут действовать ограничения по транспортному сообщению.

— Режим межмуниципального проезда остаётся пропускным. В том числе въездной режим в крае находится на карантине, — проинформировал губернатор.

Отметим, что, по данным оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки в регионе подтверждён 91 новый случай коронавируса. Самому старшему пациенту 97 лет. Больше всего заболевших выявлено в Краснодаре — 43, в Сочи — 11, по шесть в Кавказском и Апшеронском районах, пять — в Белореченском районе, четыре — в Гулькевичском, по два — в Славянске-на-Кубани, а также Крымском, Мостовском и Тихорецком районах, по одному — в Красноармейском, Успенском, Каневском, Выселковском, Северском и Курганинском районах, Анапе и Армавире.