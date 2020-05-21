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"Очищаться от таких будем сразу". Депутата, устроившего пьяное ДТП в Башкирии, исключили из партии

В аварии пострадала девушка, а виновник скрылся с места происшествия.

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Фото © "ВКонтакте" / Хамит Файзрахманов

В Башкирии депутата совета Аскинского района Хамита Файзрахманова, который накануне устроил ДТП и сбежал с места аварии, исключили из "Единой России". Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Не буду разбираться, был он пьян или трезв. Главное, что он сбежал... Такие "деятели", как этот депутат, сильно порочат нашу партию. Очищаться от них будем сразу, — сказал он.

Хабиров отметил, что сегодня тысячи членов партии ежедневно работают волонтёрами и помогают пенсионерам и инвалидам.

Ранее сообщалось, что Файзрахманов, будучи пьяным за рулём, стал виновником аварии, в которой пострадала девушка, а после скрылся с места происшествия. Глава региона поручил направить в Аскинский район межведомственную комиссию для проверки деятельности депутата.

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