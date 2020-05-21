"Очищаться от таких будем сразу". Депутата, устроившего пьяное ДТП в Башкирии, исключили из партии

В Башкирии депутата совета Аскинского района Хамита Файзрахманова, который накануне устроил ДТП и сбежал с места аварии, исключили из "Единой России". Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

— Не буду разбираться, был он пьян или трезв. Главное, что он сбежал... Такие "деятели", как этот депутат, сильно порочат нашу партию. Очищаться от них будем сразу, — сказал он.

Хабиров отметил, что сегодня тысячи членов партии ежедневно работают волонтёрами и помогают пенсионерам и инвалидам.