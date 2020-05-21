Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о подарках лидерам мировых держав ко Дню вышиванки — украинского национального наряда. При этом в список попал несуществующий президент Канады.





— Символичные подарки получили президенты и первые леди США, ФРГ, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран, — говорится в сообщении.

Кому был отправлен подарок президента Канады — непонятно, так как такой должности не существует. Формально лидером Канады является королева Великобритании Елизавета II, а премьер-министр Джастин Трюдо возглавляет правительство.

Фото © Facebook / Володимир Зеленський

Также Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой поздравили с Днём вышиванки украинцев. На страницах в "Фейсбуке" они разместили совместные фото в национальном наряде.



