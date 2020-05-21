Николь Кидман сломала ногу во время пробежки

52-летняя голливудская актриса, звезда фильмов "Другие", "Догвилль" и "Мулен Руж" Николь Кидман сломала лодыжку во время пробежки. Об этом в интервью газете USA Today сказал муж актрисы кантри-певец Кит Урбан.

— Около пяти недель назад она бегала по району и не увидела выбоину на дороге, вывихнула лодыжку и получила небольшой перелом, — отметил он, добавив, что в связи с этим последние несколько недель артистке пришлось ходить в специальном ортезе.

При этом Урбан отметил, что Кидман отлично справляется с переломом и продолжает радоваться жизни, несмотря на травму. Певец подчеркнул, что она "настоящий герой" и он на её месте чувствовал бы себя куда хуже.

Отметим, сейчас пара находится на самоизоляции в Нэшвилле, штат Теннесси. Супруги с нетерпением ждут окончания карантина, чтобы повидать своих родственников в Австралии и Новой Зеландии, откуда Кидман и Урбан родом.