Путин призвал не завышать цены на обучение в вузах и предусмотреть снижение ставок по образовательным кредитам

Президент РФ Владимир Путин призвал не завышать цены на обучение в вузах в условиях ситуации с коронавирусом.

— Сегодняшние сложности не повод пересматривать или задирать цены на обучения. Такого не должно быть! Прошу внимательно и взвешенно рассматривать ситуацию студента, у которого появились сложности с оплатой обучения, — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что РФ будет наращивать доступность бесплатного образования. Он также поручил правительству совместно с банком России проработать снижение ставок по образовательным кредитам с 8 до 3%.