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Путин призвал не завышать цены на обучение в вузах и предусмотреть снижение ставок по образовательным кредитам

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Фото © ТАСС/Sebastian Gollnow/dpa

Президент РФ Владимир Путин призвал не завышать цены на обучение в вузах в условиях ситуации с коронавирусом.

Сегодняшние сложности не повод пересматривать или задирать цены на обучения. Такого не должно быть! Прошу внимательно и взвешенно рассматривать ситуацию студента, у которого появились сложности с оплатой обучения, — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что РФ будет наращивать доступность бесплатного образования. Он также поручил правительству совместно с банком России проработать снижение ставок по образовательным кредитам с 8 до 3%.

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