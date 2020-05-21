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Путин заявил о выделении средств на поддержку федеральных учреждений образования, науки и культуры

Президент отметил, что эти деньги преимущественно пойдут на выплаты зарплат сотрудникам.

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Фото © ТАСС/Шарифулин Валерий

Президент России Владимир Путин заявил, что на поддержку федеральных учреждений образования, науки и культуры направят почти более 41,4 миллиарда рублей, которые призваны обеспечить зарплаты сотрудникам.

Уже принято решение направить 41,4, даже чуть побольше, почти 42 миллиарда, на поддержку федеральных учреждений образования, науки и культуры. Эти средства преимущественно пойдут на выплату заработных плат. в том числе преподавателям вузов, — сказал российский лидер.

Путин отметил, что эта мера позволит компенсировать падение внебюджетных доходов таких организаций. Президент подчеркнул, что сегодняшние трудности не повод пересматривать или задирать цены за обучение, и призвал внимательно и взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой. Университеты должны предлагать эффективные механизмы поддержки людей, в частности, содействие в заключении договоров целевого обучения с предприятиями реального сектора экономики, что позволит изменить ситуацию выплатой денег за обучение.

Ранее президент России выразил надежду, что учебный год начнётся для первокурсников страны без сильной задержки.

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