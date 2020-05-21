Минздрав заявил о снижении показателя смертности в России в прошлом году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что в 2019 году показатель смертности составил 12,3 на тысячу населения по сравнению с 2018 годом, когда этот показатель составлял 12,5.

— Важный показатель — это снижение смертности населения, она уменьшилась с 12,5 до 12,3 на тысячу человек населения — это хороший показатель, — сообщил Мурашко на заседании правительства.