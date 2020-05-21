Попова: В России доля детей среди заболевших коронавирусом — не более 7%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что доля детей среди заболевших CoViD-19 в России — не более 7%.

— В общем количестве инфицированных с начала наблюдений, с начала марта, удельный вес детей не превышает 7%, — сказала Попова на совещании с президентом РФ о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. <br/>