Попова: В России доля детей среди заболевших коронавирусом — не более 7%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что доля детей среди заболевших CoViD-19 в России — не более 7%.
— В общем количестве инфицированных с начала наблюдений, с начала марта, удельный вес детей не превышает 7%, — сказала Попова на совещании с президентом РФ о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил дату начала ЕГЭ. Он также выразил надежду, что учебный год для всех первокурсников, которые поступят в этом году в высшие учебные заведения, начнётся без сильной задержки из-за ситуации с коронавирусом.