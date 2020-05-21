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Попова: В России доля детей среди заболевших коронавирусом — не более 7%

За весь период эпидемии в стране зафиксировано более 310 000 случаев заболевания.

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Фото © PxHere

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что доля детей среди заболевших CoViD-19 в России — не более 7%.

В общем количестве инфицированных с начала наблюдений, с начала марта, удельный вес детей не превышает 7%, — сказала Попова на совещании с президентом РФ о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил дату начала ЕГЭ. Он также выразил надежду, что учебный год для всех первокурсников, которые поступят в этом году в высшие учебные заведения, начнётся без сильной задержки из-за ситуации с коронавирусом.

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