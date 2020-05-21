Путин объявил дату начала ЕГЭ

Президент РФ Владимир Путин назвал дату начала ЕГЭ - 29 июня. Госэкзамены пройдут по всей стране, их будут сдавать те одиннадцатиклассники, которые готовятся поступать в вузы.

- ЕГЭ провести по всей стране. Он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к ЕГЭ в дистанционном режиме, - отметил глава государства на совещании по ситуации в системе образования.

Как рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, аттестаты выдадут всем выпускникам, это произойдёт традиционно до 15 июня. ЕГЭ при этом будут сдавать те одиннадцатиклассники, которые собираются далее получать высшее образование.