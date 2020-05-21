В России может появиться единый регистр сведений о населении

Оператором ресурса выбрана Федеральная налоговая служба.

На пленарном заседании в Госдуме в третьем чтении приняли законопроект о создании единого федерального регистра, который будет содержать информацию о населении страны. Отмечается, что документ направлен на систематизацию сведений из государственных и муниципальных информационных ресурсов, включая внебюджетные фонды.

Регистр будет содержать базовые сведения, например, ФИО человека, дату рождения, а также дополнительные, такие как семейное положение, родственные связи. Речь идёт о гражданах РФ и иностранцах, проживающих или работающих в России.

Федеральная налоговая служба выбрана в качестве оператора регистра, а также она должна обеспечить защиту персональной информации. Глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что данные будут храниться не в одном месте, а в разных центрах обработки, кроме того, регистр не будет содержать биометрических, медицинских сведений, а также информации о вероисповедании человека. Руководитель ФНС также подчеркнул, что инициатива полностью соответствует законодательству о персональных данных.

Отмечается, что запрашивать информацию из регистра смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, а также граждане и их законные представители. При этом использование ресурса до 2023 года будет необязательным.