Мэрилин из "Брата-2" рассказала, как на неё реагировали настоящие американские проститутки

Роль валютной проститутки Мэрилин в культовой картине Алексея Балабанова сыграла неизвестная на тот момент выпускница Ленинградского театрального института Дарья Юргенс. По сюжету её героиня ищет клиентов на окраине Чикаго и совершенно случайно знакомится со своим спасителем Данилой Багровым, который помогает ей вернуться на родину. Её фраза, произнесённая в самолёте ("Мальчик, ты не понял! Водочки нам принеси, мы домой летим"), давно стала мемом. Вот только самой актрисе во время съёмок было не до смеха.

Юргенс рассказала Лайфу, что для неё, интеллигентки из Петербурга, вжиться в роль путаны было непросто, но режиссёр Балабанов дал установку перенять повадки уличных жриц любви, как говорится, прямо с натуры.

— Настоящие там ходили по улицам проститутки, и мне всё Балабанов говорил: "Вон, учись, смотри, как надо!", — рассказывает актриса в документальном фильме Лайфа "20 лет "Брату-2". — А я такая вся интеллигентная, из Санкт-Петербурга приехала... "Вон, как надо!".

Однако сами девушки делиться опытом с актрисой не хотели и реагировали на неё довольно агрессивно, видимо, воспринимали как конкурентку. По словам Юргенс, в какой-то момент речь могла идти даже о физической расправе.

— Очень агрессивно [реагировали], потому что они поняли, что я у них отнимаю рабочее место. И плевались издалека, и хотели ударить, — вспоминает она.