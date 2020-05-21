"Пацаны, я без маски". Под Ростовом мужчина кричал о "полицейском беспределе" при задержании — видео

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Пьяный житель города Каменск-Шахтинский в Ростовской области во время задержания полицейскими решил обыграть ситуацию с коронавирусом и кричал очевидцам, что причина заключается в отсутствии на нём медицинской маски.
Как сообщил Лайфу источник, к мужчине применили силу после того, как он ударил одного из полицейских, которые подошли проверить документы. Тем не менее очевидцы не только поверили его выкрикам "Пацаны, я без маски!", но и поддержали местного жителя, обвинив правоохранителей в излишней жестокости.
Напомним, ранее в Москве задержали подозреваемую в распространении ложной информации о продаже защитных масок, которые якобы поступили в Россию из Китая в качестве гуманитарной помощи. В ближайшее время ей предъявят обвинение.