"Пацаны, я без маски". Под Ростовом мужчина кричал о "полицейском беспределе" при задержании — видео

Пьяный житель города Каменск-Шахтинский в Ростовской области во время задержания полицейскими решил обыграть ситуацию с коронавирусом и кричал очевидцам, что причина заключается в отсутствии на нём медицинской маски.

Как сообщил Лайфу источник, к мужчине применили силу после того, как он ударил одного из полицейских, которые подошли проверить документы. Тем не менее очевидцы не только поверили его выкрикам "Пацаны, я без маски!", но и поддержали местного жителя, обвинив правоохранителей в излишней жестокости.