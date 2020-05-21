Москвичку задержали за распространение фейка о продаже масок из гумпомощи от Китая — видео

В Москве правоохранительные органы задержали подозреваемую в распространении ложной информации о продаже защитных масок, которые якобы поступили в Россию из Китая в качестве гуманитарной помощи. Ей оказалась 38-летняя местная жительница, сообщает Следственный комитет РФ.

Бизнесвумен разместила в одной из соцсетей видеоролик о том, что в аптеках Москвы якобы продаются защитные маски, которые должны раздаваться бесплатно. Подозреваемая заявила, что уже удалила ролик, так как под ним скопилось большое количество комментариев, которые она "устала читать". При этом, по словам москвички, видео успело посмотреть несколько сотен тысяч человек.