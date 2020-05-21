"Новая фишка психов-фантазёров". Мясников опроверг фейк о медицинских масках

Врач Александр Мясников опроверг очередной фейк о том, как правильно носить медицинскую маску, его интервью опубликовано на ютуб-канале "стопкоронавирус.рф".

По его словам, недавно в Сети начали распространять публикации, в которых утверждается, что медицинские маски нужно носить особенным образом, чтобы защитить себя от вируса.

— Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазёров-психов — якобы, если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред, — сказал он.

Мясников подчеркнул, что никакой разницы в том, каким цветом наружу носить маску, нет, её можно надевать любой стороной. Он добавил, что жёсткое ребро защитного средства должно прилегать к носу, в таком случае маска надета правильно. Он отметил, что такого же мнения придерживается МЧС.