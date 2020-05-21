Агроном назвала ягоды и фрукты, к которым стоит присмотреться в мае

После зимы организму будет полезна любая свежая растительная продукция, однако арбузы и дыни лучше пока не покупать. О том, чем можно порадовать себя в период пандемии, агроном Елизавета Тихонова рассказала радио Sputnik.

— Арбуз и дыню сейчас лучше не покупать. Не только потому, что они могут быть выращены с применением стимуляторов и удобрений, но и потому, что совсем уж не сезон для этой культуры, — пояснила эксперт.

Появившуюся на прилавках магазинов ананасную землянику есть можно: даже при использовании антибиотиков для удлинения срока хранения ягод положительные свойства перевешивают отрицательные. Что касается персиков и абрикосов, тут ответ Тихоновой однозначный — можно и нужно, однако, поскольку их собирают вручную, перед употреблением плоды рекомендуется тщательно промыть. Можно даже срезать кожицу.

Тихонова призвала также обратить внимание на зелень и раннюю капусту, так как они принесут организму максимум пользы.