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В Самарской области загорелся склад с пластмассой — видео

Пожар тушат 89 человек и 18 единиц техники.

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Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Самарской области вспыхнул склад пластмассовых изделий на площади 600 квадратных метров. Лайф публикует видео с места происшествия.

В пресс-службе МЧС уточнили, что инцидент произошёл в посёлке Винтай. Есть опасения, что огонь может перекинуться на соседнее производственное здание, но угрозы жилым домам нет.

Возгорание тушат 89 человек и 18 единиц техники, погибших и пострадавших нет. На кадрах с места происшествия видно столб чёрного дыма, он поднимается в воздух на несколько десятков метров и заметен издалека.

Как стало известно Лайфу, причиной возгорания может быть неисправность проводки.

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