"Не пройдёшь". Агрессивная женщина в Анапе не пустила семью без масок в подъезд — видео

В Анапе у подъезда дома на улице Лермонтова агрессивно настроенная женщина не пустила в подъезд семью с детьми из-за отсутствия масок. Об этом сообщает телеканал "360".

Инцидент произошёл 18 мая. На видео, которое сняла сама потерпевшая, женщина с криками и нецензурной бранью не пускает женщину с детьми в дом. На все аргументы она отвечает односложными криками: "У нас масочный! Ты не пройдёшь!"

По словам одного из соседей, устроившая скандал в тот день так и не успокоилась. Попасть домой матери с детьми удалось лишь через дополнительную пожарную дверь. Собеседник телеканала отметил, что женщина известна своими неадекватными выходками.

— Местная буйная женщина. В прошлый раз она разбила камнем окно в машине. В нашем доме она не проживает, но барражирует по району, — добавил он.