В Подмосковье из-за похолодания вновь включили отопление

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил возобновить подачу тепла в квартиры и социальные объекты из-за похолодания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

— Тепло снова начало поступать в 100% жилого фонда во всех муниципальных образованиях ... оно придёт во все дома и квартиры, — отметил собеседник агентства.

В министерстве уточнили, что котельным понадобятся сутки для запуска систем отопления, а также для их наполнения. В случае поступления жалоб энергетики будут запускать системы в ручном режиме. Представители ведомства уточнили, что теплоснабжение будет прекращено, как только в регион вернётся тёплая погода.