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В Подмосковье из-за похолодания вновь включили отопление

Теплоснабжение будет прекращено, как только вернётся тёплая погода.

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Фото © Shutterstock

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил возобновить подачу тепла в квартиры и социальные объекты из-за похолодания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Тепло снова начало поступать в 100% жилого фонда во всех муниципальных образованиях ... оно придёт во все дома и квартиры, — отметил собеседник агентства.

В министерстве уточнили, что котельным понадобятся сутки для запуска систем отопления, а также для их наполнения. В случае поступления жалоб энергетики будут запускать системы в ручном режиме. Представители ведомства уточнили, что теплоснабжение будет прекращено, как только в регион вернётся тёплая погода.

Ранее сообщалось, что в дома Подмосковья возобновят подачу тепла после завершения отопительного сезона, поскольку ожидается длительное похолодание. Лайф писал, что в Москве на этой неделе ожидается снег.

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