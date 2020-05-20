Путин наградил семерых британских моряков, участвовавших в Северных конвоях

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Ушакова семерых британских моряков, участвовавших в Северных конвоях в годы Второй мировой войны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сообщается, что моряки проявили "мужество и отвагу".

— Наградить подданных Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дарема Дерека Эдвина Джаспера, Лидбеттера Эдвина, Олдройда Гарри, Ревелла Джона, Робинсона Уильяма Джеффри, Уилера Реджинальда Чарльза, Хогга Атола, — отмечается в документе.

Специальные формирования судов с грузами и кораблями охранения создавались союзниками СССР по антигитлеровской коалиции для обеспечения поставок в советские северные порты военной техники и других грузов. Обратно они вывозили стратегическое сырьё и другие материалы.