iPhone научились распознавать медицинскую маску. Вот как их теперь разблокировать по Face ID

В обновлённой iOS 13.5 смартфоны Apple со сканером лица Face ID научились распознавать, когда лицо пользователя закрыто. В этом случае они предложат ввести ПИН-код, а не попросят повторить попытку снять блокировку по биометрии.

То же самое происходит при авторизации в любом приложении через Face ID. Когда на лице нет маски, сканер работает в обычном режиме. Распознавание маски включено по умолчанию, отключить его нельзя. Ранее, если система не могла распознать лицо, она отсчитывала количество неверных попыток. Если их становилось больше определённого количества, аутентификация по биометрии блокировалась.

Обновление iOS 13.5 пришло вечером 20 мая по московскому времени. Теперь в FaceTime можно отключить динамические плитки, а музыкой из Apple Music поделиться в Instagram Stories. Также разработчики исправили ошибки предыдущих релизов и улучшили производительность.