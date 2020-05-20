Huawei и Honor останутся без процессоров? Что сулят новые санкции фанатам дешёвых смартфонов

Американское правительство лишило Huawei и Honor производителя процессоров Kirin. Разбираемся, значит ли это, что китайский техногигант закроется, и рассказываем, чем Китай ответит Apple и Boeing.

Что произошло?

Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратил сотрудничество с компанией HiSilicon, "дочкой" Huawei, которая проектирует процессоры Kirin для смартфонов, серверного и телеком-оборудования. Сама TSMC, к слову, официально об этом ещё не сообщала. Компания назвала серию публикаций "рыночными слухами". Что, впрочем, не затормозило шквал событий.

TSMC выпускает процессоры по контракту. В этой отрасли она занимает первое место с большим отрывом. Huawei является одним из крупнейших клиентов тайваньской фирмы, но далеко не единственным. Помимо китайского гиганта у TSMC заказывают продукцию AMD, Nvidia, Apple и не только. Последняя, кстати, является крупнейшим заказчиком TSMC. Huawei — на втором месте. В 2019 году только Apple и Huawei принесли тайваньцам 37% выручки.

Почему TSMC так поступила?

Фото © Kevin Frayer / Getty Images

Меньше недели назад Министерство торговли США изменило правила экспорта технологий. Главным пунктом обновления стало ограничение сотрудничества полупроводниковых компаний с Huawei и её 114 дочерними организациями. Отныне для поставки чипов второму производителю смартфонов в мире полупроводниковым фабрикам необходимо получать разрешение у США.

Мораторий этот, впрочем, не монолитный. Как бы смеясь, в новом документе Вашингтон сделал небольшую оговорку. Дескать, считаться с новым правилом обязаны все чипмейкеры, которые выпускают продукцию по американским технологиям. Злая насмешка кроется в том, что практически все современные стандарты полупроводниковых компонентов так или иначе связаны с американскими патентами.

Взять хотя бы процессоры для смартфонов (но нужно понимать, что Huawei и TSMC связывают не только они). Подавляющее их большинство (Snapdragon, MediaTek, Kirin, AMD, Intel, Nvidia и не только) создаётся на архитектуре ARM. Компания ARM Limited, которая занимается лицензированием технологии, номинально британская. Однако и она зависит от США, ведь в архитектуре ARM используются и американские наработки. В прошлом году ARM отстояла звание британской компании. Но это была победа в битве, а не в войне. Актуальное поколение архитектуры ARM v8-a и будущее ARM v9 признаны юристами как неамериканские. Однако этот вопрос придётся пересмотреть, когда придёт время новых поколений.

Американские патенты — не единственный камень преткновения на пути сотрудничества с Huawei. Формально новая поправка Министерства торговли США ставит производителей перед выбором: быть с американцами или быть с китайцами. Несмотря на то что Huawei является одним из крупнейших клиентов тайваньцев (в 2019 году в Китай ушло 14% всех тайваньских микросхем), TSMC сделала выбор в пользу США. Буквально за день до анонса нового правила тайваньская компания заявила , что до 2024 года построит в Аризоне фабрику на 1600 рабочих мест.

И это рационально. Ведь TSMC использует на своих заводах западные технологии и оборудование. Выбери она Huawei, США запретили бы сотрудничать с TSMC всем остальным её клиентам: Apple, AMD, Nvidia и не только.

Зачем это США?

Оные события — новый этап торговой войны, которую США официально ведут под предлогом обеспечения национальной безопасности. Напомним, конфликт начался с того, что Huawei обвинили в создании бэкдоров в своей технике. Через последние китайское правительство якобы подглядывает за простыми и не очень американцами. Убедительных доказательств чего, впрочем, Вашингтон так и не представил. Посему в эту версию как в предлог не очень-то верят даже американские СМИ.

Сети #5G изменят наш образ жизни. Но некоторые компании 5G, такие как Huawei, могут подвергнуть ваши данные риску.



Доверяйте 5G-поставщикам из демократических стран с независимыми судебными органами.

Доверяйте 5G-поставщикам с этичной и прозрачной деловой практикой. pic.twitter.com/nTODbJNwWk — США по-русски (@USApoRusski) January 17, 2020

Гораздо охотнее журналисты поддерживают теорию, согласно которой обвинение в промышленном и гражданском шпионаже служит предлогом для сдерживания экономического потенциала КНР в сфере информационных технологий. Что абсолютно немудрено, поскольку Huawei давит конкурентов не только и не столько на рынке смартфонов, сколько в отрасли телекоммуникационного оборудования. На данный момент Huawei является крупнейшим поставщиком инфраструктуры для 5G.

Однако сдерживание давно перетекло в подавление. США стремятся к установлению гегемонии в IT. Причём позицию эту высокопоставленные лица из Вашингтона в последнее время особо и не скрывают. — Это решение поставит на первое место Америку, американские компании и американскую национальную безопасность, — комментирует представитель Министерства торговли США поправку, направленную на чипмейкеров.

В конце концов, осмелимся предположить, Дональд Трамп банально испугался безрезультатности отлучения Huawei от Google. Точнее — результат-то оно возымело, но к желаемому не привело. Продажи смартфонов Huawei просели за пределами КНР, но компания и не думает сворачивать свою деятельность. К тому же Великобритания по большей части начхала на паранойю Дональда Трампа и всё равно выбрала Huawei подрядчиком по развёртыванию сетей 5G.

Что будет делать Huawei?

Фото © Kevin Frayer / Getty Images

О каких-то конкретных мерах Huawei пока не сообщила. Но компания высказалась относительно давления США на TSMC и последующего решения тайваньцев. Китайцы считают, что Штаты поступили сумасбродно. И если в краткосрочной перспективе они и выиграют, то в долгосрочной от новых санкций пострадает вся отрасль, включая американскую её часть.

— В своём неустанном стремлении усилить давление на нашу компанию Америка решила полностью игнорировать предостережения многих игроков рынка и отраслевых ассоциаций. Это решение (ограничение чипмейкеров. — Прим. Лайфа) было произвольным и пагубным. Оно может подорвать отрасль во всём мире. Новое правило повлияет на расширение, обслуживание и непрерывное обслуживание сетей более чем в 170 странах. Наш бизнес определённо пострадает. Но мы сделаем всё возможное, чтобы найти выход из этой ситуации, — гласит официальное заявление председателя правления Huawei Гуо Пинга.

Несмотря на столь драматичный тон посыла, не стоит думать, что уже сейчас половина линий TSMC остановилась, а Huawei перестала собирать смартфоны и базовые станции 5G. Это не так. Во-первых, решение TSMC прекратить работать с китайским заказчиком имеет 120-дневную отсрочку. За четыре месяца тайваньская компания выполнит все заказы Huawei, оформленные до 15 мая.

Во-вторых, новое правило США не свалилось на техногиганта как снег на голову. Huawei предполагала подобный сценарий и готовилась к нему. Об этом свидетельствует как минимум отчёт по рынку полупроводников за первый квартал 2020 года. Согласно ему, подразделение Huawei HiSilicon стало первой полупроводниковой компанией в истории КНР, которая вошла в топ-10 лидеров отрасли. Всего за три месяца HiSilicon прыгнула на пять строчек вверх. Большой и резкий прирост в выручке говорит о том, что Huawei заранее закупила у HiSilicon огромный запас процессоров на будущее.

В-третьих, ещё раз поразимся дальновидности Huawei. Тайваньские инсайдеры сообщают , что незадолго до оглашения нового правила китайский техногигант заключил ещё несколько контрактов с TSMC. Причём один из них — заказ на пятинанометровые элементы, которые Huawei анонсирует только в сентябре.

Китайский вендор выгадал себе немного времени, за которое он должен найти нового поставщика процессоров. Ради недосягаемости со стороны Запада Huawei, скорее всего, заменит TSMC местным контрактником. Самым ожидаемым претендентом является Salaire minimum de croissance (SMIC). Как минимум потому, что она уже делает бюджетные процессоры Kirin 710А по 14-нанометровому техпроцессу.

Фото © Kevin Frayer / Getty Images

Хотя многие сомневаются, что SMIC в ближайшее время сможет полностью удовлетворить спрос Huawei на процессоры. Во-первых, китайцы пока не умеют паять элементы "тоньше" 14 нм и, как следствие, не смогут обеспечить флагманские устройства и гаджеты средней ценовой категории актуальными компонентами. Во-вторых, SMIC — в принципе предприятие, которое в разы меньше TSMC.

— TSMC — лидер полупроводниковой отрасли с самыми передовыми технологиями. Поэтому угнаться за возможностями тайваньской компании другим китайским производителям полупроводников будет сложно. У TSMC 12 фабрик, которые могут обеспечить крупные заказы для топ-решений в микроэлектронике/электронике. Лидеры мировой отрасли (та же Apple) размещают свои заказы именно на TSMC в силу того, что там один из лучших технологических процессов и отлаженный сервис, — считает Евгений Масленников, генеральный директор GS Nanotech (разработчик и производитель микроэлектронной продукции в составе GS Group). В то же время эксперт уверен, что бизнес Huawei при любом раскладе переживёт нагрянувший кризис. Компания потеряет время и деньги, но выплывет.

— В среднесрочной перспективе Huawei сможет закрыть часть своих потребностей на других фабриках материкового Китая либо в Корее или том же Тайване. Но, конечно, это повлияет на возможности производства отдельных компонентов, в целом на производственный цикл и рентабельность Huawei не в лучшую сторону. Чипы Kirin для топовых смартфонов Huawei производятся именно на TSMC, и вряд ли можно быстро найти замену налаженному техпроцессу, — рассуждает представитель GS Nanotech.

Также компания склоняется к сценарию, при котором Китай разовьёт собственное производство полупроводников. — Разумеется, без государственной поддержки и инвестиций этот вопрос не решится. Но действенные проверенные механизмы и опыт реализации таких проектов у страны есть, — считает Евгений Масленников.

А что Правительство Китая?

К слову о поддержке правительства. Она у Huawei есть. Причём сразу по двум фронтам. Первый — инвестиции. Вскоре после того, как TSMC отрезали от Huawei, стало известно , что SMIC получит от правительства 2,2 миллиарда долларов для расширения.

Второй — контрмеры против США. Говорят, Китай намерен внести Apple, Qualcomm, Cisco и Boeing в список ненадёжных организаций. Последнее чревато бюрократическим терроризмом для американского бизнеса в КНР. Перечисленные компании подвергнутся всевозможным ограничениям и бесконечным проверкам на соответствие местным законам.