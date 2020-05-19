В Италии создали робота-краба — видео

Итальянские инженеры разработали робота-краба для изучения морского дна, пишет Science Robotics. Сообщается, что машина может передвигаться по сложному рельефу и преодолевать препятствия с помощью шести сгибаемых ног, оснащённых пружинами.
Но ещё больше учёных радует то, что аппарат легко может достаточно долго стоять на одном месте. Как раз этого до сих пор не хватало исследователям подводного мира. Дело в том, что в основном учёные использовали плавающие беспилотники, которые довольно трудно заставить неподвижно "зависнуть" над морским дном, а это бывает очень нужно, к примеру, для взятия образцов грунта или каких-то долгосрочных наблюдений.
Робот размером 60 на 35 сантиметров оснащён двумя камерами и системой навигации. С ним соединён кабелем плавающий на поверхности буй, оснащённый антенной. Это устройство для связи с аппаратом. Отмечается, что им можно управлять с обычного ноутбука. По словам разработчиков, механический краб может помочь в изучении горных пород, наблюдении за подводными обитателями и даже в исследовании климата.