В Италии создали робота-краба — видео

Но ещё больше учёных радует то, что аппарат легко может достаточно долго стоять на одном месте. Как раз этого до сих пор не хватало исследователям подводного мира. Дело в том, что в основном учёные использовали плавающие беспилотники, которые довольно трудно заставить неподвижно "зависнуть" над морским дном, а это бывает очень нужно, к примеру, для взятия образцов грунта или каких-то долгосрочных наблюдений.