Apple может выпустить очки дополненной реальности уже в следующем году

Первым высказался китайский эксперт. В аналитической заметке для инвесторов Куо заявил, что Apple Glasses (так, предположительно, будет называться новый гаджет) появятся на рынке не раньше 2022 г. По его информации, очки будут похожи на аналогичный продукт Oculus Quest, но при этом получат более плавные формы.
I can’t believe I’m going against Kuo on this one... but I believe he’s wrong.— Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020
Apple Glasses are aimed for March-June 2021.
Also.
I’ve seen them.
They’re sleek as hell. 👀
Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8
В ответ на это Проссер написал в своём твиттерe опровержение. По его информации, Apple выкатит новинку уже во втором квартале 2021 г. Точнее — в период с марта по июнь.
Кроме того, инсайдер утверждает, что лично видел прототип устройства. По его мнению, продукт получится "чертовски хорошим". Также он пообещал затизерить Apple Glasses всему миру уже в ближайшее время.