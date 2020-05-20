Apple может выпустить очки дополненной реальности уже в следующем году

Первым высказался китайский эксперт. В аналитической заметке для инвесторов Куо заявил, что Apple Glasses (так, предположительно, будет называться новый гаджет) появятся на рынке не раньше 2022 г. По его информации, очки будут похожи на аналогичный продукт Oculus Quest, но при этом получат более плавные формы.

I can’t believe I’m going against Kuo on this one... but I believe he’s wrong.



Apple Glasses are aimed for March-June 2021.



Also.

I’ve seen them.

They’re sleek as hell. 👀



Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8 — Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020

В ответ на это Проссер написал в своём твиттерe опровержение. По его информации, Apple выкатит новинку уже во втором квартале 2021 г. Точнее — в период с марта по июнь.