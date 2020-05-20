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Китайцам запретили бесплатно пользоваться Zoom

Компания не объясняет, почему именно она решилась на этот шаг. Однако некоторые эксперты предполагают, что Zoom поступила таким образом из-за возросшего напряжения между КНР и США.

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Фото © Shutterstock

После нескольких месяцев роста Zoom решила оставить китайским пользователям доступ только к корпоративному режиму работы. Отныне пользователи из Поднебесной не могут создавать конференции без платной подписки. Впрочем, у них остаётся возможность подключения к чужим сеансам по приглашению.

С чем именно связано решение популярного сервиса видеозвонков, неизвестно. Согласно одной версии, Zoom закрыла бесплатный доступ, чтобы уйти из-под правительственного микроскопа КНР. Недавно в СМИ начали появляться сообщения о том, что китайцы пользуются Zoom для обхода внутренних контент-фильтров.

Другая теория гласит, что американский сервис решил ограничить свою функциональность из-за усложнившейся политической обстановки. Напомним, не так давно США выкатили новые санкции против КНР. Подробнее об этом мы писали здесь.

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