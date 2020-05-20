Китайцам запретили бесплатно пользоваться Zoom

После нескольких месяцев роста Zoom решила оставить китайским пользователям доступ только к корпоративному режиму работы. Отныне пользователи из Поднебесной не могут создавать конференции без платной подписки. Впрочем, у них остаётся возможность подключения к чужим сеансам по приглашению.
С чем именно связано решение популярного сервиса видеозвонков, неизвестно. Согласно одной версии, Zoom закрыла бесплатный доступ, чтобы уйти из-под правительственного микроскопа КНР. Недавно в СМИ начали появляться сообщения о том, что китайцы пользуются Zoom для обхода внутренних контент-фильтров.
Другая теория гласит, что американский сервис решил ограничить свою функциональность из-за усложнившейся политической обстановки. Напомним, не так давно США выкатили новые санкции против КНР. Подробнее об этом мы писали здесь.