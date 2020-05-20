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В Саратове маршрутка въехала в столб, пострадало семь человек

Раненые доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Саратове водитель пассажирского автобуса врезался в световую опору. Как стало известно Лайфу, в результате происшествия различные травмы получило семь человек: шесть женщин и мужчина.

Фото © VK / СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ

ДТП произошло на улице Танкистов. 38-летний водитель, следовавший по маршруту № 99, не справился с управлением и протаранил столб. Все семь пострадавших — пассажиры, они доставлены в больницу. Водитель отделался испугом. Остальные обстоятельства аварии уточняются, на месте работают полиция и МЧС.

Ранее в результате страшной аварии на 15-м километре трассы Куртамыш — Советское в Курганской области погибло шесть человек. Лайф опубликовал видео с места трагедии.

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